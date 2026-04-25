Sammarco: “Abbiamo lottato, speravamo di vincere, troppi errori”

L'allenatore del Verona: "Mi auguro, ma sono anche convinto, che Presidio abbia un programma per il futuro"

Redazione Hellas1903 25 aprile - 23:25

Paolo Sammarco commenta a Sky il pareggio per 0-0 del Verona col Lecce.

"Abbiamo lottato - dice l'allenatore dei gialloblù - facendo meglio nel primo tempo rispetto al secondo quando c'è stata un po' di paura, visto il periodo negativo. Ci sono stati tanti errori tecnici da entrambe le parti. Speravamo di fare un po' meglio e magari di vincere la partita, però almeno siamo tornati a fare un punto.

Ora dobbiamo guardare la prossima partita, per fare il massimo e cercare di rendere orgogliosi i nostri tifosi. Se so quale sia il programma della nuova società? Mi auguro che lo abbiano, se lo merita la città, se lo meritano i tifosi, ma sono convinto che lo abbiano. Quello che farò io non è importante.

Belghali? È un esterno di qualità, ultimamente gli sta mancando un po' il gol avendo avuto occasioni che non è riuscito a sfruttare. Ha ancora tanti margini di miglioramento sia tecnici che tattici".