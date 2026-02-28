Paolo Sammarco commenta in conferenza stampa la sconfitta del Verona col Napoli per 1-2.
Sammarco: “Grande dispiacere, la squadra ha dato tutto. Missione difficilissima”
"È un dispiacere grande - dice il tecnico dell'Hellas - oggi la squadra ha dato tutto, lo ha dimostrato per tutta la partita. Faccio fatica a parlare perché ci abbiamo creduto, ho visto una squadra che ha lottato unita, questo non deve mai mancare, poi i dettagli in questa categoria fanno la differenza. Abbiamo avuto la risposta dal gruppo e dai singoli. Volevo gente che lottasse su ogni pallone e che non mollasse un centimetro. L'ho visto, la missione è difficilissima, ma ci proveremo dando il massimo.
Bisogna essere bravi a capire che in ogni partita bisogna guardare gli errori e quanto fatto di buono, mettendo da parte tutto per guardare alla partita successiva. Questa prestazione deve essere la base, poi i dettagli fanno la differenza.
Quanto sarebbe servito Suslov? Con i se e i ma si fa poco, è tecnicamente molto forte, unico per questa squadra. Ci aiuterà.
Gli applausi dipendono da noi e da quello che mettiamo in campo, vedremo se la prestazione di stasera sarà ripetuta ancora. Bella-Kotchap ha sentito un fastidio, non sappiamo ancora molto, speriamo non sia nulla di serio, vedremo.
Sul secondo gol siamo stati un po' leggeri concedendo facilmente il cross, c'era Bowie a marcare Lukaku che magari non è attento come un difensore
Edmundsson? Un giocatore di grandi doti fisiche e che ha attenzione. Si allena ai tremila all'ora, si è subito calato nella nostra realtà. Ha grandi doti di tecnica e anche individuali".
