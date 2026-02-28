Sammarco: “Grande dispiacere, la squadra ha dato tutto. Missione difficilissima”

"È un dispiacere grande - dice il tecnico dell'Hellas - oggi la squadra ha dato tutto, lo ha dimostrato per tutta la partita. Faccio fatica a parlare perché ci abbiamo creduto, ho visto una squadra che ha lottato unita, questo non deve mai mancare, poi i dettagli in questa categoria fanno la differenza. Abbiamo avuto la risposta dal gruppo e dai singoli. Volevo gente che lottasse su ogni pallone e che non mollasse un centimetro. L'ho visto, la missione è difficilissima, ma ci proveremo dando il massimo.