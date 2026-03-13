Sammarco: “Lavoriamo per vincere, col Genoa servirà grande attenzione”

L'allenatore del Verona: "C'è un'armonia diversa. Mi aspetto tanto da Bowie e Orban"

Redazione Hellas1903 13 marzo - 17:17

Paolo Sammarco presenta in conferenza stampa la partita del Verona di domenica alle 12.30 al Bentegodi contro il Genoa.

"Vincere è la cosa per cui lavoriamo - dice l'allenatore dell'Hellas - in questi giorni c'era un'armonia diversa, più fiducia all'interno del gruppo. La partita di Bologna, così come quella con il Napoli, ha dato più certezze. Recupera Lirola, per il resto dovremmo essere gli stessi. Gli altri rientrano la settimana prossima se tutto va bene.

Edmundsson e Bowie hanno portato una mentalità più libera da scorie? Avevamo detto che ci aspettavamo un contributo anche per il morale, all'interno della squadra, come hai detto sono liberi mentalmente, non hanno vissuto le difficoltà precedenti. Si sono calati benissimo nella squadra, sia tecnicamente che mentalmente, sono due lottatori che fanno bene al gruppo. Stanno lavorando, c'è ancora da migliorare, ma sono due innesti veramente importanti.

Orban e Bowie? Quello che abbiamo visto a Bologna penso che sia nelle loro corde. Sono due giocatori intelligenti che si muovono l'uno per l'altro, capiscono il movimento del compagno e si adeguano. Due giocatori che sanno giocare assieme, hanno caratteristiche diverse. Ci aspettiamo tanto da loro, ma mi aspetto tanto anche da Sarr, ha fatto molto bene, purtroppo gli è stato annullato il gol, anche Mosquera ci può dare una mano.

Il Genoa ha qualità importanti, con tanti giocatori che possono intercambiarsi, ci sarà da avere grande attenzione. Contro il Bologna ho visto grande attenzione difensiva, questa servirà anche domenica. Questa è la base da cui partire, aiutarsi l'un l'altro.

Belghali è migliorato a livello fisico, ha fatto una settimana di allenamenti, è un giocatore unico nel Verona, ha qualità importanti. Velocità e tecnica così le ha solo lui. Siamo contenti di Oyegoke per queste partite. Ora valutiamo la scelta migliore da fare, ma sono entrambi pronti".