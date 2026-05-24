Paolo Sammarco commenta il finale di stagione del Verona, con l'ennesima sconfitta ad opera della Roma.

"Il rosso a Valentini e sul rigore? Sull'espulsione di Valentini credo sia stata un po' precipitosa, forse non era nemmeno fallo, peccato perché stava facendo una grande partita. Sul rigore torno a dire che siamo poco fortunati con il VAR, come con il Como. Siamo sfortunati anche in quello. Per me è stata un'esperienza forte, prendo tutto ciò che è arrivato, di positivo e di negativo. Mi tengo il rapporto con i ragazzi che hanno lottato fino all'ultimo.

Il mio futuro? Speriamo di avere un'opportunità, che sia in B o in C sono aperto a opportunità. Sulla retrocessione: non siamo riusciti a dare continuità di risultati.

Perché non si è deciso di non puntare su qualche ragazzo giovane? Non mi è stato richiesto dalla società, ho valutato sia le partite che gli allenamenti. Poi gli altri giocatori, anche quelli in prestito, hanno sempre lavorato bene e forte. Ho trovato un gruppo di giocatori che hanno sempre lavorato, non c'era nessuno che si tirava indietro, li ho ringraziati perché non era facile anche dal momento in cui arrivavano".

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