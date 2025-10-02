hellas1903 news Sassuolo, la probabile formazione col Verona

I neroverdi arrivano al Bentegodi dopo la vittoria con l'Udinese
Il Sassuolo arriva a Verona (domani sera ore 20.45) dopo i tre punti raccolti con l'Udinese, seconda vittoria della stagione dopo quella sulla Lazio. Un solo infortunato per Fabio Grosso: Paz.

La probabile formazione del Sassuolo: (4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

 

