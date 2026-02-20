Questa la probabile formazione del Sassuolo stasera contro il Verona:
Sassuolo, la probabile formazione per la partita col Verona
Lipani in mediana al posto di Matic, Walukiewicz per Muharemovic
(4-3-3)
Muric;
Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Doig;
Koné, Lipani, Thorstvedt;
Berardi, Pinamonti, Laurienté.
All. Grosso
Squalificati: Matic (rientra alla 27ª giornata), Muharemovic (rientra alla 27ª giornata)
Indisponibili: Boloca (da valutare) Candè (stagione finita), Pieragnolo (stagione finita)
