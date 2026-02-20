hellas1903 news Sassuolo, la probabile formazione per la partita col Verona

Lipani in mediana al posto di Matic, Walukiewicz per Muharemovic
Questa la probabile formazione del Sassuolo stasera contro il Verona:

(4-3-3)

Muric;

Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Doig;

Koné, Lipani, Thorstvedt;

Berardi, Pinamonti, Laurienté.

All. Grosso

Squalificati: Matic (rientra alla 27ª giornata), Muharemovic (rientra alla 27ª giornata)

Indisponibili: Boloca (da valutare) Candè (stagione finita), Pieragnolo (stagione finita)

