Sassuolo-Verona, le formazioni ufficiali. Sarr e Bowie in attacco

Centrocampo con gli uomini contati per Sammarco
Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo e Verona:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Ulisses; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté

A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Volpato, Nzola, Romagna, Fadera, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe

Allenatore: Fabio Grosso

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Frese; Bowie, Sarr

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Suslov, Slotsager, Mosquera, Szimionas, Isaac, Cham, De Battisti, Peci, Vermesan, Monticelli

Allenatore: Paolo Sammarco

Arbitro: Livio Marinelli (Sez. AIA di Tivoli)

 

