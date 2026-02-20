Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo e Verona:
Sassuolo-Verona, le formazioni ufficiali. Sarr e Bowie in attacco
Sassuolo-Verona, le formazioni ufficiali. Sarr e Bowie in attacco
Centrocampo con gli uomini contati per Sammarco
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Ulisses; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté
A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Volpato, Nzola, Romagna, Fadera, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe
Allenatore: Fabio Grosso
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Frese; Bowie, Sarr
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Suslov, Slotsager, Mosquera, Szimionas, Isaac, Cham, De Battisti, Peci, Vermesan, Monticelli
Allenatore: Paolo Sammarco
Arbitro: Livio Marinelli (Sez. AIA di Tivoli)
