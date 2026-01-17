hellas1903 news Serie A, il Pisa ferma l’Atalanta. Verona ultimo da solo

Serie A, il Pisa ferma l’Atalanta. Verona ultimo da solo

A Krstovic risponde Durosinmi, nerazzurri a 14 punti in classifica
Nell'anticipo della ventunesima giornata di Serie A, il Pisa ha pareggiato per 1-1 con l'Atalanta, all'Arena Garibaldi.

Alla rete della formazione bergamasca con Krstovic ha risposto Durosinmi, giocatore che il Pisa ha ingaggiato pochi giorni fa.

Con questo punto, i nerazzurri salgono a 14 punti, lasciando il Verona da solo all'ultimo posto.

Questa la classifica.

