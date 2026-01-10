hellas1903 news Serie A, il Pisa pareggia con l’Udinese e va a 13 punti

Serie A, il Pisa pareggia con l’Udinese e va a 13 punti

Al Bluenergy Stadium è 2-2. I nerazzurri raggiungono Verona e Fiorentina
Si chiude sul 2-2 l'anticipo tra Udinese e Pisa.

Al Bluenergy Stadium, i nerazzurri ottengono un punto e raggiungono Verona e Fiorentina a quota 13.

In rete per primo il Pisa con Tramoni, pari di Kabasele e sorpasso dell'Udinese con il rigore di Davis. Poi, a impattare è Meister, che va vicino alla terza rete colpendo un palo.

Nel finale, l'Udinese ha due chance per vincere ma il risultato non cambia.

 

