Serie A, il Verona penultimo. Oggi in campo Genoa e Cagliari
I gialloblù a 13 punti con la Fiorentina. L'Hellas deve recuperare la partita col Bologna
Il Verona, con il pareggio di ieri sul campo del Napoli, ha raggiunto quota 13 punti ed è penultimo, alla pari con la Fiorentina.
L'Hellas è a -2 dal Genoa e ha una partita da recuperare, quella col Bologna, in programma al Bentegodi tra una settimana.
