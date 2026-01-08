Serie A, il Verona penultimo. Oggi in campo Genoa e Cagliari

Oggi la diciannovesima giornata di Serie A si chiude con Cremonese-Cagliari e Milan-Genoa.

Il Verona , con il pareggio di ieri sul campo del Napoli , ha raggiunto quota 13 punti ed è penultimo, alla pari con la Fiorentina .

L'Hellas è a -2 dal Genoa e ha una partita da recuperare, quella col Bologna, in programma al Bentegodi tra una settimana.