Serie A, il Verona penultimo. Oggi in campo Genoa e Cagliari

I gialloblù a 13 punti con la Fiorentina. L'Hellas deve recuperare la partita col Bologna
Oggi la diciannovesima giornata di Serie A si chiude con Cremonese-Cagliari e Milan-Genoa.

Il Verona, con il pareggio di ieri sul campo del Napoli, ha raggiunto quota 13 punti ed è penultimo, alla pari con la Fiorentina.

L'Hellas è a -2 dal Genoa e ha una partita da recuperare, quella col Bologna, in programma al Bentegodi tra una settimana.

