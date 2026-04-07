Si è chiusa ieri la trentunesima giornata di Serie A.
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Serie A, la classifica dopo la trentunesima giornata
Verona sempre a 18 punti, alla pari con il Pisa. Lecce e Cremonese restano a +9
La classifica vede il Verona sempre sul fondo con 18 punti, gli stessi del Pisa.
Il prossimo impegno dei gialloblù, che restano a -9 dalla salvezza (Lecce e Cremonese hanno perso con Atalanta e Bologna e sono rimasti a quota 27), sarà sabato sul campo del Torino.
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