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Serie A, la classifica dopo la trentunesima giornata

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Verona sempre a 18 punti, alla pari con il Pisa. Lecce e Cremonese restano a +9
Redazione Hellas1903

Si è chiusa ieri la trentunesima giornata di Serie A.

La classifica vede il Verona sempre sul fondo con 18 punti, gli stessi del Pisa.

Il prossimo impegno dei gialloblù, che restano a -9 dalla salvezza (Lecce e Cremonese hanno perso con Atalanta e Bologna e sono rimasti a quota 27), sarà sabato sul campo del Torino.

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