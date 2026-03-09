hellas1903 news Serie A, la classifica. Il Verona accorcia, -7 dalla salvezza

gazzanet

Serie A, la classifica. Il Verona accorcia, -7 dalla salvezza

Serie A, la classifica. Il Verona accorcia, -7 dalla salvezza - immagine 1
I gialloblù hanno lasciato l'ultimo posto e sono saliti a 18 punti in classifica. La Fiorentina è a 25
Redazione Hellas1903

Si chiude oggi il ventottesimo turno di Serie A. In campo, nel posticipo delle 20.45 all'Olimpico, Lazio e Sassuolo.

Con i risultati di ieri, il Verona, vincendo con il Bologna, ha accorciato la distanza sulla soglia per la salvezza. l'Hellas è -7 dalla Fiorentina:  gialloblù a 18 punti, con i viola a 25.

Il Verona ha lasciato l'ultimo posto, con il Pisa che è solo in fondo alla classifica.

Leggi anche
Quota salvezza a 34, chi va giù? Come stanno le pericolanti e chi rischia di più
De Rossi: “Col Verona fare una partita seria, sennò sarò stato un pessimo allenatore”

© RIPRODUZIONE RISERVATA