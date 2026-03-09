Serie A, la classifica. Il Verona accorcia, -7 dalla salvezza

Si chiude oggi il ventottesimo turno di Serie A. In campo, nel posticipo delle 20.45 all'Olimpico, Lazio e Sassuolo.
I gialloblù hanno lasciato l'ultimo posto e sono saliti a 18 punti in classifica. La Fiorentina è a 25
Con i risultati di ieri, il Verona, vincendo con il Bologna, ha accorciato la distanza sulla soglia per la salvezza. l'Hellas è -7 dalla Fiorentina: gialloblù a 18 punti, con i viola a 25.
Il Verona ha lasciato l'ultimo posto, con il Pisa che è solo in fondo alla classifica.
