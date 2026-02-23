Serie A, la classifica. Oggi Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese

Si chiude oggi la ventiseiesima giornata di Serie A.
Si chiude oggi con i due posticipi la ventiseiesima giornata di campionato
In programma i posticipi Fiorentina-Pisa (alle 18.30) e Bologna-Udinese (alle 20.45).
Questa la classifica, con il Verona sempre ultimo a -9 dal diciassettesimo posto, con il Lecce e la Cremonese a 24 punti.
