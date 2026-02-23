hellas1903 news Serie A, la classifica. Oggi Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese

gazzanet

Serie A, la classifica. Oggi Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese

Serie A, la classifica. Oggi Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese - immagine 1
Si chiude oggi con i due posticipi la ventiseiesima giornata di campionato
Redazione Hellas1903

Si chiude oggi la ventiseiesima giornata di Serie A.

In programma i posticipi Fiorentina-Pisa (alle 18.30) e Bologna-Udinese (alle 20.45).

Questa la classifica, con il Verona sempre ultimo a -9 dal diciassettesimo posto, con il Lecce e la Cremonese a 24 punti.

 

Leggi anche
Torino ko col Genoa, Baroni verso l’esonero, in arrivo D’Aversa
Verona, arriva la B: tutti colpevoli. La ricostruzione deve partire adesso

© RIPRODUZIONE RISERVATA