Si è chiusa ieri la ventisettesima giornata di Serie A.
hellas1903 news Serie A, la Fiorentina crolla con l’Udinese. La classifica
gazzanet
Serie A, la Fiorentina crolla con l’Udinese. La classifica
Pisa sconfitto dal Bologna. Il Verona sempre ultimo a -9 dalla salvezza
Nei posticipi, il Pisa ha perso per 1-0 all'Arena Garibaldi con il Bologna. Crollo della Fiorentina in trasferta con l'Udinese: i viola sono stati sconfitti per 3-0.
Il Verona è sempre ultimo a -9 dalla soglia della salvezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA