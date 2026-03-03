hellas1903 news Serie A, la Fiorentina crolla con l’Udinese. La classifica

Serie A, la Fiorentina crolla con l’Udinese. La classifica

Pisa sconfitto dal Bologna. Il Verona sempre ultimo a -9 dalla salvezza
Redazione Hellas1903

Si è chiusa ieri la ventisettesima giornata di Serie A.

Nei posticipi, il Pisa ha perso per 1-0 all'Arena Garibaldi con il Bologna. Crollo della Fiorentina in trasferta con l'Udinese: i viola sono stati sconfitti per 3-0.

Il Verona è sempre ultimo a -9 dalla soglia della salvezza.

