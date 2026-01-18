hellas1903 news Serie A, la Fiorentina vince a Bologna, tra Parma e Genoa è 0-0

Serie A, la Fiorentina vince a Bologna, tra Parma e Genoa è 0-0

I viola si impongono per 2-1 al Dall'Ara, decidono i gol di Mandragora e Piccoli
Si muovono le squadre in lotta per la salvezza nelle partite giocate oggi.

Lo fa soprattutto la Fiorentina, che vince in trasferta con il Bologna, imponendosi per 2-1.

Allo stadio Dall'Ara, la formazione viola passa in vantaggio con Mandragora al 19' e raddoppia con Piccoli al 45'.

La reazione del Bologna si concretizza con la rete di Fabbian nel finale, al 43' della ripresa. I tentativi di recuperare l'incontro da parte dei rossoblù non hanno esito e per la Fiorentina arriva una vittoria importantissima, salendo a 17 punti.

Nella gara precedente, il Parma e il Genoa, al Tardini, avevano chiuso sullo 0-0.

Questa la classifica.

