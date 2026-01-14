hellas1903 news Serie A, Verona a Cagliari di sabato, con il Pisa il venerdì

gazzanet

Serie A, Verona a Cagliari di sabato, con il Pisa il venerdì

Serie A, Verona a Cagliari di sabato, con il Pisa il venerdì - immagine 1
Comunicati gli anticipi della ventitreesima e ventiquattresima giornata di campionato
Redazione Hellas1903

La Lega Serie A ha comunicato date e orari della 23a e 24a giornata della Serie A Enilive 2025/26.

23ª GIORNATA

Cagliari-Hellas Verona (sabato 31 gennaio, ore 20.45) - Sky Sport/DAZN

24ª GIORNATA

Hellas Verona-Pisa (venerdì 6 febbraio, ore 20.45) - DAZN

fonte: hellasverona.it

Leggi anche
Mercato, per la difesa il Verona pensa a Pedro Felipe
Il Casms: divieto di trasferta a Verona per i tifosi del Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA