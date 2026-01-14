Serie A, Verona a Cagliari di sabato, con il Pisa il venerdì

La Lega Serie A ha comunicato date e orari della 23a e 24a giornata della Serie A Enilive 2025/26.
Comunicati gli anticipi della ventitreesima e ventiquattresima giornata di campionato
23ª GIORNATA
Cagliari-Hellas Verona (sabato 31 gennaio, ore 20.45) - Sky Sport/DAZN
24ª GIORNATA
Hellas Verona-Pisa (venerdì 6 febbraio, ore 20.45) - DAZN
fonte: hellasverona.it
