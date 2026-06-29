Si va a completare il quadro degli allenatori per la Serie B 2026/2027. Scelta sorprendente del Cesena, Alessandro Diamanti sarà il nuovo allenatore e prenderà il posto di Ashley Cole. L'inglese ha guidato i romagnoli nella seconda parte della passata stagione ed è sempre stata in dubbio la sua conferma.

La dirigenza guidata dal direttore sportivo Andrea Mancini ha scelto "Alino" come guida tecnica della squadra. L'ex fantasista, protagonista nella nazionale di Prandelli, ha dato l'ok definitivo, adesso resta da aspettare l'ufficialità con la firma sul contratto. Per lui prima esperienza in assoluto da allenatore in Italia, dal 2023 al 2025 ha lavorato in Australia nelle giovanili del Melbourne City.

Solo Empoli e Juve Stabia rimangono senza allenatore, le due società si muoveranno nei prossimi giorni per occupare le rispettive panchine, con l'inizio dei ritiri estivi ormai alle porte.