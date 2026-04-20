Serie B, i risultati della trentacinquesima giornata

Le prime quattro in sette punti, lotta salvezza apertissima: a tre giornate dalla fine nessun verdetto è ancora deciso

Passo importante verso la Serie A per il Venezia . Con la vittoria 0-3 in casa del Bari , la squadra di Stroppa si trova a tre punti sulle inseguitrici. Vincono in trasferta anche Monza e Frosinone , rispettivamente contro Sampdoria e Modena . Sulla scia segue il Palermo , che batte il Cesena 2-0 grazie alla doppietta di Pohjanpalo .

L'Avellino vince a Mantova e si avvicina alla salvezza. Gli uomini di Ballardini si trovano addirittura a -1 dalla zona playoff, insieme alla Carrarese. Gli stessi toscani agguantano il Pescara sul finale pareggiando per 2-2. La Reggiana cade a Padova, pareggio 1-1 nella sfida salvezza tra Empoli e Virtus Entella. Dilaga lo Spezia con il punteggio di 6-1 contro il Sudtirol, gli aquilotti danno un importante segnale di ripresa per questo finale di campionato.