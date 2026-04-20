Passo importante verso la Serie A per il Venezia. Con la vittoria 0-3 in casa del Bari, la squadra di Stroppa si trova a tre punti sulle inseguitrici. Vincono in trasferta anche Monza e Frosinone, rispettivamente contro Sampdoria e Modena. Sulla scia segue il Palermo, che batte il Cesena 2-0 grazie alla doppietta di Pohjanpalo.
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Serie B, i risultati della trentacinquesima giornata
Le prime quattro in sette punti, lotta salvezza apertissima: a tre giornate dalla fine nessun verdetto è ancora deciso
L'Avellino vince a Mantova e si avvicina alla salvezza. Gli uomini di Ballardini si trovano addirittura a -1 dalla zona playoff, insieme alla Carrarese. Gli stessi toscani agguantano il Pescara sul finale pareggiando per 2-2. La Reggiana cade a Padova, pareggio 1-1 nella sfida salvezza tra Empoli e Virtus Entella. Dilaga lo Spezia con il punteggio di 6-1 contro il Sudtirol, gli aquilotti danno un importante segnale di ripresa per questo finale di campionato.
Le ultime della classe (Pescara, Reggiana e Spezia) si trovano tutte e tre a 33 punti e a -4 dalla salvezza diretta. La corsa per evitare la Serie C, non lascia nessuno escluso a tre giornate dalla fine.
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