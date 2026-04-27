Serie B, la situazione a due giornate dalla fine

Venezia a due passi dalla Serie A, Monza e Frosinone seguono. Empoli e Pescara in zona play-out, frena il Palermo a Reggio Emilia. Intanto l'Arezzo torna in B dopo 19 anni

Giacomo Adami 27 aprile 2026 (modifica il 27 aprile 2026 | 12:56)

Finale di stagione ricco di emozioni nella serie cadetta, poche certezze a 180 minuti dalla fine.

Con la vittoria per 2 a 0 sull'Empoli, il Venezia di Stroppa si avvicina alla promozione. Tutto è nelle loro mani in vista delle ultime partite contro Spezia e Palermo, i tifosi arancioverdi intravedono la Serie A. Seguono Monza e Frosinone che si contenderanno fino all'ultimo il secondo posto per l'accesso diretto alla massima serie. Il pareggio con la Reggiana, significa resa per il Palermo, che proverà a tornare in A tramite i playoff.

Con la vittoria 4-2 sullo Spezia, il Catanzaro ha ottenuto la matematica certezza di giocare in casa il primo turno della post-season. A seguire ci sono Modena e Juve Stabia. L'Avellino di Ballardini vince 2 a 0 sul Bari, e dopo aver ottenuto la salvezza si trova catapultato nella corsa per un posto ai playoff. Posto da difendere sulle inseguitrici Cesena, Carrarese e Mantova, che proveranno a a fare punti per sperare nell'ottavo posto.

Nella corsa salvezza, alla Sampdoria basteranno tre punti per evitare di essere risucchiata dai playout. La Virtus Entella vince 1-0 contro il Padova, esce momentaneamente dalle zone rosse della classifica e si porta a -1 dagli stessi veneti. Empoli e Pescara in questo momento sono in zona play-out, ma Bari, Reggiana e Spezia si trovano praticamente attaccate. Può succedere ancora di tutto, sono quasi infinite le ipotetiche combinazioni per la lotta alla permanenza in cadetteria.

Si è conclusa infine la regular season della Serie C ed è arrivato l'ultimo verdetto con la promozione dell'Arezzo. I toscani tornano in Serie B dopo 19 anni e si aggiungono a Benevento e Vicenza già promosse nei loro rispettivi gironi.