Slotsager: “Felice per il debutto, ma stasera non abbiamo fatto abbastanza”

Il difensore danese: "A Cremona dobbiamo provare a vincere"

Redazione Hellas1903 15 gennaio - 22:17

Tobias Slotsager parla in conferenza stampa del suo debutto in A e della gara del Verona col Bologna.

"Voglio parlare solo della partita - dice il difensore danese - perché io non sono importante in questo momento. Sono molto contento per il debutto in A, ma la partita non è stata buona per noi. Abbiamo fatto male nel primo tempo, sui gol subiti. Nel secondo tempo abbiamo reagito, ma non è stato abbastanza.

Come se ne viene fuori? Non ho una soluzione adesso, ma la proviamo ogni giorno per migliorare le cose che facciamo male. Sono sicuro che ci salveremo. Ora è difficile per noi, dobbiamo essere al cento per cento. Non abbiamo giocato bene il primo tempo e loro hanno fatto 3 gol, poi è stato difficile riprendersi e prendere punti.

A Cremona lunedì sarà importante per noi, dobbiamo provare a vincere. Se me la sentirei di giocare titolare? Certo, se il mister mi chiama io sono pronto anche per giocare titolare e aiutare la squadra. Come ho detto, io non sono importante ma se il mister deciderà così, giocherò".