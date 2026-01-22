hellas1903 news Sogliano: “Verona grande amore. Quest’anno sfida difficilissima”

gazzanet

Sogliano: “Verona grande amore. Quest’anno sfida difficilissima”

Sogliano: “Verona grande amore. Quest’anno sfida difficilissima” - immagine 1
Il direttore sportivo dell'Hellas: "Giovane talento, Belghali forte e con personalità"
Redazione Hellas1903

Sean Sogliano ha rilasciato un'intervista a "La Gazzetta dello Sport".

Il direttore sportivo dell'Hellas ha detto. "Il Verona? I grandi amori fanno giri immensi e poi ritornano, no?, e Verona per me è questo: ho sempre sentito un’empatia unica".

Poi, sui giocatori gialloblù: "Giovane è un grande talento, ma chi mi ha sorpreso è Belghali: forte, e con personalità".

Dopo: "Qui mi chiamano San Sean? Spero che possano chiamarmi così anche alla fine della sfida di quest’anno: difficilissima".

Leggi anche
Giovane, il Napoli ci prova, ma deve prima vendere. La situazione
Difesa Verona, piace Chaves, folta la concorrenza per il centrale brasiliano

© RIPRODUZIONE RISERVATA