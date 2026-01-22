Sean Sogliano ha rilasciato un'intervista a "La Gazzetta dello Sport".
Sogliano: "Verona grande amore. Quest'anno sfida difficilissima"
Il direttore sportivo dell'Hellas: "Giovane talento, Belghali forte e con personalità"
Il direttore sportivo dell'Hellas ha detto. "Il Verona? I grandi amori fanno giri immensi e poi ritornano, no?, e Verona per me è questo: ho sempre sentito un’empatia unica".
Poi, sui giocatori gialloblù: "Giovane è un grande talento, ma chi mi ha sorpreso è Belghali: forte, e con personalità".
Dopo: "Qui mi chiamano San Sean? Spero che possano chiamarmi così anche alla fine della sfida di quest’anno: difficilissima".
