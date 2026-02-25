Suslov: “Il ginocchio tiene, ma il processo di guarigione è ancora in corso”

Il centrocampista pensa anche alla Nazionale: "Sto facendo di tutto per essere pronto il 26 marzo"

Redazione Hellas1903 25 febbraio - 12:36

Dopo sei mesi di stop, Tomas Suslov è ufficialmente tornato a giocare col Verona. Venerdì scorso il centrocampista slovacco è sceso in campo a Reggio Emilia all'82'.

"Le sensazioni erano un po' contrastanti perché la partita era ormai decisa - ha detto Suslov a futbalsfz.sk - ma ero certamente felicissimo di essere di nuovo lì, dove amo stare.

Il ginocchio, grazie a Dio, tiene, ma devo ancora lavorare molto in palestra sulla massa muscolare e preparare bene l'articolazione prima di ogni allenamento. Sei mesi sono un periodo breve perché un ginocchio guarisca del tutto: il processo è ancora in corso".

Uno degli obbiettivi di Suslov è la Nazionale e lo spareggio decisivo per i Mondiali del 26 marzo a Bratislava contro il Kosovo. "Sto facendo di tutto per essere pronto e aiutare i ragazzi. Se tutto andrà secondo i piani, credo che potrò dare il mio contributo. Il Kosovo? Saranno molto aggressivi, per loro è un'occasione unica per andare ai Mondiali. Mi aspetto una partita dura e serrata, dove saranno i dettagli a decidere".