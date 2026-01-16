Uno tifo riconosciuto come tra i più caldi e appassionati d'Italia dovrebbe trasformarsi nel cosiddetto dodicesimo, a Verona forse anche tredicesimo uomo in campo. Niente di tutto ciò per l'Hellas di Zanetti che dal 2024 ha un dato clamorosamente negativo: sono solo 5, infatti, le vittorie tra le mura di casa.
gazzanet
“Te godi ben”, lo stadio del Verona è diventato terreno di conquista
Facile ripercorrerle. 18 agosto 2024, 3-0 col Napoli; 4 ottobre 2024, 2-1 col Venezia; 3 novembre 2024, 3-2 con la Roma; 23 febbraio 2025: 1-0 con la Fiorentina; 6 dicembre 2025: 3-1 con l'Atalanta. In sostanza, le squadre che hanno perduto al Bentegodi stanno ancora cercando di capire cosa possa essere accaduto.
"Te godi ben" se giochi al Bentegodi, terreno di conquista, dall'agosto 2024 per Juventus, Torino (2 su 2), Monza, Inter (2 su 2), Empoli, Milan, Lazio (2 su 2), Atalanta, Bologna (2 su 2), Cagliari, Sassuolo e Parma. Bilancio ad oggi: 5 vittorie, 15 sconfitte, 9 pareggi.
Prossimo appuntamento, dopo la trasferta a Cremona, con l'Udinese il 26 gennaio. Come diceva il grande Roberto Puliero: "Per la legge dei grandi numeri anche Morante farà un gol". A questo, al momento, pare ci si debba appigliare.
Con un gol di chiappa, di stinco o di orecchio, andrà tutto bene purché torni una gioia al Bentegodi, glorioso stadio che il Verona, nelle ultime due stagioni, ha pesantemente deluso.
