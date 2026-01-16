“Te godi ben”, lo stadio del Verona è diventato terreno di conquista

Uno tifo riconosciuto come tra i più caldi e appassionati d'Italia dovrebbe trasformarsi nel cosiddetto dodicesimo, a Verona forse anche tredicesimo uomo in campo. Niente di tutto ciò per l'Hellas di Zanetti che dal 2024 ha un dato clamorosamente negativo: sono solo 5, infatti, le vittorie tra le mura di casa.