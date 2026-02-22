Costerà la panchina a Marco Baroni la sconfitta del Torino di oggi per 3-0 a Marassi contro il Genoa.
Torino ko col Genoa, Baroni verso l'esonero, in arrivo D'Aversa
Torino ko col Genoa, Baroni verso l’esonero, in arrivo D’Aversa
Il club di Cairo deciso al cambio dopo due sconfitte di fila
Il club di Cairo è deciso al cambio, con la squadra ferma a 27 punti dopo due sconfitte consecutive. In queste ore la società granata si sta accordando con Roberto D'Aversa, che poche settimane fa aveva detto no al Verona.
