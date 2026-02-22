hellas1903 news Torino ko col Genoa, Baroni verso l’esonero, in arrivo D’Aversa

Il club di Cairo deciso al cambio dopo due sconfitte di fila
Costerà la panchina a Marco Baroni la sconfitta del Torino di oggi per 3-0 a Marassi contro il Genoa.

Il club di Cairo è deciso al cambio, con la squadra ferma a 27 punti dopo due sconfitte consecutive. In queste ore la società granata si sta accordando con Roberto D'Aversa, che poche settimane fa aveva detto no al Verona.

