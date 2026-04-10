hellas1903 news Torino, la probabile formazione contro il Verona

gazzanet

Torino, la probabile formazione contro il Verona

Torino, la probabile formazione contro il Verona - immagine 1
Ci sono due ex: Ebosse e Simeone
Redazione Hellas1903

Di seguito il probabile undici del Torino per la partita di domani, in programma alle 15:00 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino:

(3-4-1-2):

Paleari;

Coco, Ismajli, Ebosse;

Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador,

Vlasic;

Simeone, Adams.

Oggi alle 14:30 la conferenza stampa di Roberto D'Aversa, in cui scioglierà gli ultimi dubbi.

 

Leggi anche
Lotta salvezza, arriva uno scontro diretto, Pisacane in bilico, il Lecce a Bologna
Verona, con il Torino conferma per Oyegoke sulla fascia destra

© RIPRODUZIONE RISERVATA