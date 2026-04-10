Di seguito il probabile undici del Torino per la partita di domani, in programma alle 15:00 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino:
hellas1903 news Torino, la probabile formazione contro il Verona
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Torino, la probabile formazione contro il Verona
Ci sono due ex: Ebosse e Simeone
(3-4-1-2):
Paleari;
Coco, Ismajli, Ebosse;
Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador,
Vlasic;
Simeone, Adams.
Oggi alle 14:30 la conferenza stampa di Roberto D'Aversa, in cui scioglierà gli ultimi dubbi.
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