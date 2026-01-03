hellas1903 news Torino, parla Baroni: “Verona campo difficile, partita dura”

Il tecnico granata: "Loro giocano con ritmo, dovremo essere all'altezza"
Redazione Hellas1903

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con il Verona.

Ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Conosco il campo, sarà una partita difficile perché loro giocano un calcio di ritmo e veemente, ci aspetta una partita dove dobbiamo essere all’altezza sotto questo aspetto".

Poi, sulla condizione della squadra granata: “Coco è rientrato l’1, ieri ha partecipato all’allenamento e oggi faremo ancora delle valutazioni, sicuramente sarà della partita devo solo valutare se il suo impiego sarà dall’inizio o a gara in corso. Zapata sta bene, ha pagato un pò le partite che ha giocato, è un fatto di ritrovare anche attraverso questi momenti di affaticamento la brillantezza, ma ci stiamo lavorando insieme dopo ogni allenamento”.

