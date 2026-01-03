Torino, parla Baroni: “Verona campo difficile, partita dura”

Ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Conosco il campo, sarà una partita difficile perché loro giocano un calcio di ritmo e veemente, ci aspetta una partita dove dobbiamo essere all’altezza sotto questo aspetto".

Poi, sulla condizione della squadra granata: “Coco è rientrato l’1, ieri ha partecipato all’allenamento e oggi faremo ancora delle valutazioni, sicuramente sarà della partita devo solo valutare se il suo impiego sarà dall’inizio o a gara in corso. Zapata sta bene, ha pagato un pò le partite che ha giocato, è un fatto di ritrovare anche attraverso questi momenti di affaticamento la brillantezza, ma ci stiamo lavorando insieme dopo ogni allenamento”.