Sono stati designati i direttori di gara di Torino-Hellas Verona, match valido per la 32a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma sabato 11 aprile alle ore 15, allo stadio 'Olimpico Grande Torino' di Torino.
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Torino-Verona, ad arbitrare sarà Bonacina
Il direttore di gara di Bergamo designato per la partita di sabato
Arbitro: Kevin Bonacina (Sez. AIA di Bergamo)
Assistenti: Daisuke Emanuele Yoshikawa (Sez. AIA di Roma 1), Simone Pistarelli (Sez. AIA di Fermo)
IV uomo: Gianluca Manganiello (Sez. AIA di Pinerolo)
VAR: Valerio Marini (Sez. AIA di Roma 1)
AVAR: Francesco Meraviglia (Sez. AIA di Prato)
fonte: hellaverona.it
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