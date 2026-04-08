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Torino-Verona, ad arbitrare sarà Bonacina

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Il direttore di gara di Bergamo designato per la partita di sabato
Redazione Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Torino-Hellas Verona, match valido per la 32a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma sabato 11 aprile alle ore 15, allo stadio 'Olimpico Grande Torino' di Torino.

Arbitro: Kevin Bonacina (Sez. AIA di Bergamo)

Assistenti: Daisuke Emanuele Yoshikawa (Sez. AIA di Roma 1), Simone Pistarelli (Sez. AIA di Fermo)

IV uomo: Gianluca Manganiello (Sez. AIA di Pinerolo)

VAR: Valerio Marini (Sez. AIA di Roma 1)

AVAR: Francesco Meraviglia (Sez. AIA di Prato)

fonte: hellaverona.it

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