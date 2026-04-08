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Torino-Verona, i biglietti per la partita di sabato

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Al via la prevendita dei tagliandi per la gara dell'Hellas con i granata
Redazione Hellas1903

Torino FC ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Torino-Hellas Verona32a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma sabato 11 aprile (ore 15) allo Stadio Olimpico 'Grande Torino'.

INIZIO PREVENDITA

La prevendita relativa al Settore Ospiti (1.489 posti) sarà attiva dalle ore 10 di sabato 21 marzo, e lo sarà fino alle ore 19 di venerdì 10 aprile.

DOVE ACQUISTARE

- Online sul sito Vivaticket - 

- Punti vendita Vivaticket - CLICCA QUI

PREZZO

€25

RESTRIZIONI

In attesa delle indicazioni dell'ONMS, i biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati esclusivamente dai sottoscrittori del programma di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai' della società sportiva Hellas Verona FC.

Inoltre, è stato imposto il divieto di vendita ai residenti nella Provincia di Verona per tutti gli altri settori dello stadio.

INFO UTILI

L'ingresso del Settore Ospiti e del parcheggio dedicato (fino a esaurimento dei posti disponibili) è situato in Via Filadelfia con ingresso dal Piazzale San Gabriele di Gorizia.

REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO OLIMPICO 'GRANDE TORINO' E DOCUMENTI UTILI

La normativa per striscioni e coreografie è consultabile QUI.

Il regolamento d'uso dello Stadio Olimpico 'Grande Torino' è consultabile QUI.

Le Condizioni di Gradimento del Torino FC sono consultabili QUI.

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