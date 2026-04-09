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Torino verso il Verona, Zapata fuori, il grande ex Simeone guida l’attacco

Torino verso il Verona, Zapata fuori, il grande ex Simeone guida l’attacco - immagine 1
Il centravanti argentino è in ottima forma. In gialloblù, nel 2021-2022, 17 gol per lui
Redazione Hellas1903

Il Torino, rigenerato dalla conduzione tecnica di D'Aversa, si prepara alla partita con il Verona con l'obiettivo di chiudere il discorso della salvezza.

Tra i granata è out per problemi fisici Zapata. A guidare l'attacco sarà Giovanni Simeone, grande ex dell'Hellas, autore di 17 gol in gialloblù nel 2021-2022, massimo in carriera per lui.

Simeone, che sarà affiancato in avanti, sabato, da Adams, ha totalizzato 8 reti in questo campionato (un siglato proprio al Verona, nel 3-0 dell'andata al Bentegodi), con 25 presenze.

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