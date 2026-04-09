Il Torino, rigenerato dalla conduzione tecnica di D'Aversa, si prepara alla partita con il Verona con l'obiettivo di chiudere il discorso della salvezza.
hellas1903 news Torino verso il Verona, Zapata fuori, il grande ex Simeone guida l’attacco
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Torino verso il Verona, Zapata fuori, il grande ex Simeone guida l’attacco
Il centravanti argentino è in ottima forma. In gialloblù, nel 2021-2022, 17 gol per lui
Tra i granata è out per problemi fisici Zapata. A guidare l'attacco sarà Giovanni Simeone, grande ex dell'Hellas, autore di 17 gol in gialloblù nel 2021-2022, massimo in carriera per lui.
Simeone, che sarà affiancato in avanti, sabato, da Adams, ha totalizzato 8 reti in questo campionato (un siglato proprio al Verona, nel 3-0 dell'andata al Bentegodi), con 25 presenze.
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