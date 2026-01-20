hellas1903 news Udinese, Piotrowski ko salta la partita col Verona. Gli altri infortunati tra i friulani

Udinese, Piotrowski ko salta la partita col Verona. Gli altri infortunati tra i friulani

Il centrocampista polacco dovrà stare fermo un mese, assente anche Zaniolo
L'Udinese non avrà a disposizione Jakub Piotrowski per la partita di lunedì prossimo 26 gennaio al Bentegodi col Verona, unitamente a Zaniolo (che potrà rientrare tra due settimane), Zemura e Buksa. Il centrocampista nazionale polacco, infortunatosi nella gara contro l'Inter, dovrà stare fermo un mese. Questo il comunicato del club friulano:

"Udinese Calcio comunica che, all'esito esami diagnostici effettuati, Jakub Piotrowski ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro con impegno capsulo-legamentoso.

Il calciatore ha già iniziato l'iter conservativo riabilitativo del caso per tornare a disposizione nel giro di 4 settimane".

