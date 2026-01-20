Udinese, Piotrowski ko salta la partita col Verona. Gli altri infortunati tra i friulani

L'Udinese non avrà a disposizione Jakub Piotrowski per la partita di lunedì prossimo 26 gennaio al Bentegodi col Verona, unitamente a Zaniolo (che potrà rientrare tra due settimane), Zemura e Buksa. Il centrocampista nazionale polacco, infortunatosi nella gara contro l'Inter, dovrà stare fermo un mese. Questo il comunicato del club friulano:
Il centrocampista polacco dovrà stare fermo un mese, assente anche Zaniolo
"Udinese Calcio comunica che, all'esito esami diagnostici effettuati, Jakub Piotrowski ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro con impegno capsulo-legamentoso.
Il calciatore ha già iniziato l'iter conservativo riabilitativo del caso per tornare a disposizione nel giro di 4 settimane".
