Stop di un turno per Nicolas Valentini.
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Valentini squalificato, con la Juventus non ci sarà
Ammonito con il Lecce, il difensore era in diffida ed è stato fermato per una giornata
Il difensore del Verona, ammonito nel corso della gara con il Lecce, era in diffida ed è stato squalificato dal giudice sportivo.
Il giocatore argentino, dunque, non sarà a disposizione per la partita di domenica con la Juventus, all'Allianz Stadium
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