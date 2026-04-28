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Valentini squalificato, con la Juventus non ci sarà

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Ammonito con il Lecce, il difensore era in diffida ed è stato fermato per una giornata
Redazione Hellas1903

Stop di un turno per Nicolas Valentini.

Il difensore del Verona, ammonito nel corso della gara con il Lecce, era in diffida ed è stato squalificato dal giudice sportivo.

Il giocatore argentino, dunque, non sarà a disposizione per la partita di domenica con la Juventus, all'Allianz Stadium

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