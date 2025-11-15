Il Verona ha superato per 2-0 il Bellinzona nell'amichevole di questo pomeriggio allo Sporting Center di Peschiera.
hellas1903 news Verona, 2-0 col Bellinzona, a segno Mosquera con una doppietta
gazzanet
Verona, 2-0 col Bellinzona, a segno Mosquera con una doppietta
Nelsson e Kastanos con Danimarca e Cipro in campo per le qualificazioni ai Mondiali
Entrambe le reti sono state siglate da Daniel Mosquera, in una gara a porte chiuse della quale non saranno resi noti ufficialmente altri dettagli.
L'Hellas oggi avrà anche due nazionali in campo. Nelsson sarà impegnato con la Danimarca (ore 20.45) contro la Bielorussia per le qualificazioni ai Mondiali 2026, mentre Kastanos, con il Cipro, affronterà l'Austria (ore 18).
© RIPRODUZIONE RISERVATA