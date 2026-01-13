Il Verona ha chiuso la prima metà del campionato (19 partite, al netto del recupero con il Bologna che chiuderà il girone d'andata per i gialloblù) con 13 punti.
Verona, 6 punti in meno rispetto allo scorso campionato
Un anno fa l'Hellas era a quota 19 dopo diciannove partite
Sono 6 in meno rispetto all'anno scorso, con l'Hellas che era a quota 19.
Nello stesso spazio di gare, da quando i gialloblù sono tornati in Serie A, nel 2019, il Verona ha fatto peggio solamente nel 2022-2023, quando finì l'andata a 12 per poi conquistare una miracolosa salvezza allo spareggio con lo Spezia.
