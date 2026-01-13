hellas1903 news Verona, 6 punti in meno rispetto allo scorso campionato

gazzanet

Un anno fa l'Hellas era a quota 19 dopo diciannove partite
Redazione Hellas1903

Il Verona ha chiuso la prima metà del campionato (19 partite, al netto del recupero con il Bologna che chiuderà il girone d'andata per i gialloblù) con 13 punti.

Sono 6 in meno rispetto all'anno scorso, con l'Hellas che era a quota 19.

Nello stesso spazio di gare, da quando i gialloblù sono  tornati in Serie A, nel 2019, il Verona ha fatto peggio solamente nel 2022-2023, quando finì l'andata a 12 per poi conquistare una miracolosa salvezza allo spareggio con lo Spezia.

