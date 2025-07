Verona, 9-0 al Rovereto nella seconda amichevole. Doppietta di Cissè, segna anche Giovane

In 1500 i tifosi dell'Hellas a vedere la gara. A segno in 7 gialloblù

Seconda amichevole di stagione per il Verona che a Folgaria supera agevolmente il Rovereto, squadra trentina di Eccellenza, per 9-0, davanti a quasi 1500 tifosi gialloblù.

I "ritardatari" Ghilardi, Suslov ed Harroui hanno iniziato la preparazione da poche ore e non sono pronti a scendere in campo. C'è però l'attesissimo Giovane do Nascimento che ha sbrigato le pratiche burocratiche e può così essere convocato.

A portare in vantaggio i gialloblù è Martin Frese al 10' in un'azione di contropiede con Niasse che imposta e serve il danese sulla sinistra. Il tiro sul primo palo non è raggiungibile per il portiere Poli. Poco dopo, al 15' è Niasse a fare il 2-0. Serdar recupera palla sulla trequarti e serve Livramento che fa il pivot e libera in area il senegalese che non sbaglia.