Verona a Bologna, Valentini pronto a tornare dal via

L'argentino sostituirà Bella-Kotchap, con lui in difesa Nelsson ed Edmundsson
Redazione Hellas1903

Nicolas Valentini probabile titolare nel Verona che giocherà con il Bologna.

Dopo aver saltato tre partite (con Pisa, Parma e Sassuolo) per un problema muscolare ed essere andato in panchina con il Napoli, l'argentino è pronto per una maglia dal via al Dall'Ara.

Valentini è il primo candidato a sostituire Bella-Kotchap in difesa. Con lui, Nelsson ed Edmundsson.

 

