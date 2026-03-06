Nicolas Valentini probabile titolare nel Verona che giocherà con il Bologna.
Verona a Bologna, Valentini pronto a tornare dal via
L'argentino sostituirà Bella-Kotchap, con lui in difesa Nelsson ed Edmundsson
Dopo aver saltato tre partite (con Pisa, Parma e Sassuolo) per un problema muscolare ed essere andato in panchina con il Napoli, l'argentino è pronto per una maglia dal via al Dall'Ara.
Valentini è il primo candidato a sostituire Bella-Kotchap in difesa. Con lui, Nelsson ed Edmundsson.
