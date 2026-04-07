Verona, al Bentegodi una sola vittoria: gialloblù verso il “record” di sempre

Mai la squadra in passato ha avuto un rendimento così negativo sul proprio campo

Prima e dopo, l'Hellas è rimasto a secco. Nelle ultime otto gare interne, i gialloblù hanno perso sette volte, pareggiando per 0-0 con il Pisa .

L'Hellas di adesso sta facendo peggio. Di qui alla fine del campionato, per evitare quest'ulteriore primato negativo, il Verona dovrà cercare di vincere almeno una partita al Bentegodi, con avversari che saranno il Milan, il Lecce, il Como e la Roma.