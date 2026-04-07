Una sola vittoria al Bentegodi per il Verona in questo campionato, quella del 6 dicembre con l'Atalanta, sconfitta per 3-1.
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Verona, al Bentegodi una sola vittoria: gialloblù verso il “record” di sempre
Mai la squadra in passato ha avuto un rendimento così negativo sul proprio campo
Prima e dopo, l'Hellas è rimasto a secco. Nelle ultime otto gare interne, i gialloblù hanno perso sette volte, pareggiando per 0-0 con il Pisa.
Con quattro partite che restano da giocare a Verona, la squadra rischia di siglare il peggior "record" di sempre sul proprio campo.
Nel 1978-89, l'Hellas vinse due incontri, con il Bologna e la Lazio, nell'annata che vide il Verona retrocedere in B con 15 punti (al tempo in cui ne venivano assegnati due per vittoria).
L'Hellas di adesso sta facendo peggio. Di qui alla fine del campionato, per evitare quest'ulteriore primato negativo, il Verona dovrà cercare di vincere almeno una partita al Bentegodi, con avversari che saranno il Milan, il Lecce, il Como e la Roma.
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