Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali

Giovane e Mosquera in avanti, Al-Musrati e Niasse a centrocampo
Queste le formazioni ufficiali di Verona e Atalanta:

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Valentini, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Fallou, Ajayi

Allenatore: Paolo Zanetti

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou, Hien; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bellanova; De Ketelaere, Lookman; Krstovic

A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Kolasinac, Scalvini, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Ahanor, Maldini

Allenatore: Raffaele Palladino

Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. AIA di Aprilia)

Assistenti: Luigi Rossi (Sez. AIA di Rovigo), Simone Biffi (Sez. AIA di Treviglio)

 

 

