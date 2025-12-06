Queste le formazioni ufficiali di Verona e Atalanta:
Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali
Giovane e Mosquera in avanti, Al-Musrati e Niasse a centrocampo
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Valentini, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Fallou, Ajayi
Allenatore: Paolo Zanetti
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou, Hien; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bellanova; De Ketelaere, Lookman; Krstovic
A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Kolasinac, Scalvini, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Ahanor, Maldini
Allenatore: Raffaele Palladino
Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. AIA di Aprilia)
Assistenti: Luigi Rossi (Sez. AIA di Rovigo), Simone Biffi (Sez. AIA di Treviglio)
