Verona, avanti con Zanetti. La fiducia della società
La dirigenza gialloblù ha espresso sostegno a squadra e tecnico dopo la sconfitta con il Parma
Ieri, dopo la sconfitta con il Parma, negli spogliatoi c'è stato il sostegno espresso dalla dirigenza, con il presidente esecutivo Italo Zanzi, a squadra e tecnico.
Nonostante la classifica deficitaria, con l'Hellas ultimo a 6 punti e senza vittorie, la guida in panchina non è, allo stato delle cose, in bilico.
La prossima gara, sabato con il Genoa, al Ferraris, sarà, comunque, fondamentale per le eventuali scelte che saranno fatte.
