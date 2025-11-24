hellas1903 news Verona, avanti con Zanetti. La fiducia della società

Verona, avanti con Zanetti. La fiducia della società

La dirigenza gialloblù ha espresso sostegno a squadra e tecnico dopo la sconfitta con il Parma
Non appare in discussione la fiducia del Verona nei confronti di Paolo Zanetti.

Ieri, dopo la sconfitta con il Parma, negli spogliatoi c'è stato il sostegno espresso dalla dirigenza, con il presidente esecutivo Italo Zanzi, a squadra e tecnico.

Nonostante la classifica deficitaria, con l'Hellas ultimo a 6 punti e senza vittorie, la guida in panchina non è, allo stato delle cose, in bilico.

La prossima gara, sabato con il Genoa, al Ferraris, sarà, comunque, fondamentale per le eventuali scelte che saranno fatte.

 

