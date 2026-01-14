hellas1903 news Verona, Bella-Kotchap e Frese out col Bologna, i convocati

gazzanet

Verona, Bella-Kotchap e Frese out col Bologna, i convocati

Verona, Bella-Kotchap e Frese out col Bologna, i convocati - immagine 1
Problemi muscolari per i difensori, fuori anche Kastanos per influenza
Redazione Hellas1903

"Armel Bella-Kotchap e Martin Frese non saranno a disposizione per la partita Hellas Verona-Bologna a causa di problemi muscolari che saranno valutati nei prossimi giorni. Grigoris Kastanos non sarà a disposizione per la partita Hellas Verona-Bologna a causa di un'influenza".

Questo il comunicato del Verona col quale annuncia l'indisponibilità dei due difensori e del centrocampista.

#VERONABOLOGNA - I CONVOCATI

1 Montipò

2 Oyegoke

5 Nunez

6 Valentini

7 Belghali

Serdar

9 Sarr

12 Bradaric

15 Nelsson

16 Orban

17 Giovane

19 Slotsager

21 Harroui

23 Ebosse

24 Bernede

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

41 Isaac

63 Gagliardini

70 Fallou

73 Al-Musrati

94 Toniolo

Leggi anche
Italiano: “Il Verona ha forza, dovremo giocare con grande velocità”
Serie A, Verona a Cagliari di sabato, con il Pisa il venerdì

© RIPRODUZIONE RISERVATA