"Armel Bella-Kotchap e Martin Frese non saranno a disposizione per la partita Hellas Verona-Bologna a causa di problemi muscolari che saranno valutati nei prossimi giorni. Grigoris Kastanos non sarà a disposizione per la partita Hellas Verona-Bologna a causa di un'influenza".
hellas1903 news Verona, Bella-Kotchap e Frese out col Bologna, i convocati
gazzanet
Verona, Bella-Kotchap e Frese out col Bologna, i convocati
Problemi muscolari per i difensori, fuori anche Kastanos per influenza
Questo il comunicato del Verona col quale annuncia l'indisponibilità dei due difensori e del centrocampista.
#VERONABOLOGNA - I CONVOCATI
1 Montipò
2 Oyegoke
5 Nunez
6 Valentini
7 Belghali
8 Serdar
9 Sarr
12 Bradaric
15 Nelsson
16 Orban
17 Giovane
19 Slotsager
21 Harroui
23 Ebosse
24 Bernede
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
41 Isaac
63 Gagliardini
70 Fallou
73 Al-Musrati
94 Toniolo
© RIPRODUZIONE RISERVATA