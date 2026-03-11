hellas1903 news Verona, Bentegodi da ritrovare: 5 vittorie su 34 partite in un anno e mezzo

Verona, Bentegodi da ritrovare: 5 vittorie su 34 partite in un anno e mezzo

Rendimento interno disastroso per l'Hellas nelle ultime due stagioni. Per credere alla salvezza c'è da cambiare marcia
Redazione Hellas1903

Il Verona giocherà sei partite delle ultime dieci di campionato al Bentegodi.

Dovrebbe essere un leggero punto di favore per l'Hellas, ma i gialloblù avranno il compito di rovesciare quanto è avvenuto in quest'ultimo anno e mezzo.

Tra Serie A e Coppa Italia, il Verona ha avuto un rendimento interno disastroso. In 34 gare, l'Hellas ha vinto solamente cinque volte. Nella passata stagione, con il Napoli, il Venezia, la Roma e la Fiorentina. In questa, con l'Atalanta (unico successo fin qui ottenuto in Piazzale Olimpia).

Sono 19, invece, le sconfitte subite.

Fattore campo da ritrovare subito, dunque, per provare a credere in una salvezza che già è lontanissima. E che, ovviamente, sarebbe del tutto impossibile senza un totale cambio di marcia a Verona, a cominciare dalla partita di domenica con il Genoa.

