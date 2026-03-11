Il Verona giocherà sei partite delle ultime dieci di campionato al Bentegodi.
Verona, Bentegodi da ritrovare: 5 vittorie su 34 partite in un anno e mezzo
Dovrebbe essere un leggero punto di favore per l'Hellas, ma i gialloblù avranno il compito di rovesciare quanto è avvenuto in quest'ultimo anno e mezzo.
Tra Serie A e Coppa Italia, il Verona ha avuto un rendimento interno disastroso. In 34 gare, l'Hellas ha vinto solamente cinque volte. Nella passata stagione, con il Napoli, il Venezia, la Roma e la Fiorentina. In questa, con l'Atalanta (unico successo fin qui ottenuto in Piazzale Olimpia).
Sono 19, invece, le sconfitte subite.
Fattore campo da ritrovare subito, dunque, per provare a credere in una salvezza che già è lontanissima. E che, ovviamente, sarebbe del tutto impossibile senza un totale cambio di marcia a Verona, a cominciare dalla partita di domenica con il Genoa.
