Verona, Bentegodi da ritrovare: 5 vittorie su 34 partite in un anno e mezzo

Rendimento interno disastroso per l'Hellas nelle ultime due stagioni. Per credere alla salvezza c'è da cambiare marcia

Redazione Hellas1903 11 marzo 2026 (modifica il 11 marzo 2026 | 10:03)

Il Verona giocherà sei partite delle ultime dieci di campionato al Bentegodi.

Dovrebbe essere un leggero punto di favore per l'Hellas, ma i gialloblù avranno il compito di rovesciare quanto è avvenuto in quest'ultimo anno e mezzo.

Tra Serie A e Coppa Italia, il Verona ha avuto un rendimento interno disastroso. In 34 gare, l'Hellas ha vinto solamente cinque volte. Nella passata stagione, con il Napoli, il Venezia, la Roma e la Fiorentina. In questa, con l'Atalanta (unico successo fin qui ottenuto in Piazzale Olimpia).

Sono 19, invece, le sconfitte subite.

Fattore campo da ritrovare subito, dunque, per provare a credere in una salvezza che già è lontanissima. E che, ovviamente, sarebbe del tutto impossibile senza un totale cambio di marcia a Verona, a cominciare dalla partita di domenica con il Genoa.