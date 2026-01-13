hellas1903 news Verona-Bologna, al Bentegodi arbitra Mariani

Verona-Bologna, al Bentegodi arbitra Mariani - immagine 1
Il direttore di gara di Aprilia designato per la partita del Bentegodi
Redazione Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Bologna, match valido per il recupero della 16a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma giovedì 15 gennaio alle ore 18.30, allo stadio 'Bentegodi'.

Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. AIA di Aprilia)

Assistenti: Daniele Bindoni (Sez. AIA di Venezia), Stefano Alassio (Sez. AIA di Imperia)

IV uomo: Davide Massa (Sez. AIA di Imperia)

VAR: Giacomo Camplone (Sez. AIA di Lanciano)

AVAR: Marco Di Bello (Sez. AIA di Brindisi)

fonte: hellasverona.it

