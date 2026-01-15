Verona-Bologna, le formazioni ufficiali. Orban con Sarr, non c’è Belghali

Queste le formazioni ufficiali di Verona e Bologna:
Esterni Niasse e Bradaric
VERONA-BOLOGNA
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Niasse, Serdar, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Giovane, Slotsager, Harroui, Ebosse, Mosquera, Isaac, Gagliardini, Fallou
Allenatore: Paolo Zanetti
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro
A disposizione: Skorupski, Pessina, Moro, Rowe, Casale, Immobile, Ferguson, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Sulemana, Fabbian
Allenatore: Vincenzo Italiano
Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. AIA di Aprilia)
Assistenti: Daniele Bindoni (Sez. AIA di Venezia), Stefano Alassio (Sez. AIA di Imperia)
