Verona, col Bologna torna Orban. Con lui Bowie in attacco

Il centravanti nigeriano rientra dopo due giornate di squalifica
Redazione Hellas1903

Il Verona riprenderà domani gli allenamenti.

Domenica i gialloblù giocheranno in trasferta con il Bologna.

Per la partita del Dall'Ara, l'Hellas ritroverà Orban, che ha scontato le due giornate di squalifica che gli sono state comminate dopo l'espulsione con il Parma.

Orban è il miglior marcatore della squadra, con 7 gol fatti sui 20 totali.

L'attaccante nigeriano guiderà il Verona in avanti, al suo fianco Bowie.

