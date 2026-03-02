Il Verona riprenderà domani gli allenamenti.
hellas1903 news Verona, col Bologna torna Orban. Con lui Bowie in attacco
gazzanet
Verona, col Bologna torna Orban. Con lui Bowie in attacco
Il centravanti nigeriano rientra dopo due giornate di squalifica
Domenica i gialloblù giocheranno in trasferta con il Bologna.
Per la partita del Dall'Ara, l'Hellas ritroverà Orban, che ha scontato le due giornate di squalifica che gli sono state comminate dopo l'espulsione con il Parma.
Orban è il miglior marcatore della squadra, con 7 gol fatti sui 20 totali.
L'attaccante nigeriano guiderà il Verona in avanti, al suo fianco Bowie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA