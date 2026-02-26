Nicolas Valentini recupera per la partita del Verona col Napoli.
hellas1903 news Verona, col Napoli torna Valentini. Gagliardini sì, Bernede no
gazzanet
Verona, col Napoli torna Valentini. Gagliardini sì, Bernede no
La situazione dell'Hellas in vista della gara di sabato al Bentegodi
Il difensore argentino ha ripreso dopo l'infortunio muscolare accusato nelle scorse settimane e potrà essere a disposizione per la gara di sabato al Bentegodi.
Okay anche Roberto Gagliardini, che ha superato la frattura costale riportata con il Cagliari.
Non è ancora pronto, invece, Antoine Bernede, bloccato dalla distorsione alla caviglia che l'ha bloccato nell'incontro con il Pisa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA