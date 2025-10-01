hellas1903 news Verona, col Sassuolo torna Grosso

Verona, col Sassuolo torna Grosso

Verona, col Sassuolo torna Grosso - immagine 1
Il tecnico all'Hellas nel 2018-2019: fu esonerato a due giornate dalla fine del campionato di Serie B
Redazione Hellas1903

Per la prima volta il Verona troverà come avversario Fabio Grosso.

L'Hellas incontrerà, venerdì, il Sassuolo allenato dall'ex tecnico gialloblù.

Grosso ha guidato il Verona nella stagione 2018-2019, in Serie B. Un'annata che vide l'Hellas conquistare la promozione in A ai playoff, dopo che Grosso era stato esonerato con due giornate da giocare, con Alfredo Aglietti a subentrargli.

L'ultima partita per lui sulla panchina dell'Hellas è stata il 1° maggio 2019, con il Verona che perse per 3-2 al Bentegodi con il Livorno.

