Fuori dal via con il Torino, Gift Orban si prepara a tornare titolare nel Verona che giocherà col Milan.
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Verona, con il Milan il ritorno da titolare di Orban
L'attaccante ha iniziato in panchina nella gara con il Torino, frenato dalla febbre
L'attaccante ha iniziato in panchina nell'ultimo turno perché, ha spiegato Paolo Sammarco, nei giorni precedenti aveva avuto la febbre.
Domenica, dunque, Orban, comunque subentrato nel secondo tempo sabato scorso, sarà schierato dal primo minuto per la gara in programma alle 15 al Bentegodi,
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