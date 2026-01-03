hellas1903 news Verona con il Torino, conferma per Oyegoke

Verona con il Torino, conferma per Oyegoke

Il giocatore inglese titolare anche nella partita con i granata al Bentegodi
Redazione Hellas1903

Sempre assente Rafik Belghali, impegnato con l'Algeria in Coppa d'Africa, sulla fascia destra del Verona per la gara con il Torino sarà confermato Daniel Oyegoke.

Il giocatore inglese è stato schierato per la prima volta dal via con l'Hellas nella gara con il Milan, domenica a San Siro.

Oyegoke sarà in campo dall'inizio anche domani al Bentegodi.

