Verona, dieci partite da giocare. Sei sono con le big della Serie A
Il programma delle partita dei gialloblù di qui alla fine del campionato
Il Verona sarà in campo per sei volte al Bentegodi e quattro fuori. Il calendario dell'Hellas prevede il confronto con sei delle prime sette in classifica.
Queste le gare in programma per l'Hellas fino alla chiusura della Serie A.
VERONA-Genoa
Atalanta-VERONA
VERONA-Fiorentina
Torino-VERONA
VERONA-Milan
VERONA-Lecce
Juventus-VERONA
VERONA-Como
Inter-VERONA
VERONA-Roma
