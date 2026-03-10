hellas1903 news Verona, dieci partite da giocare. Sei sono con le big della Serie A

Il programma delle partita dei gialloblù di qui alla fine del campionato
Ci sono dieci giornate da giocare da qui alla fine del campionato.

Il Verona sarà in campo per sei volte al Bentegodi e quattro fuori. Il calendario dell'Hellas prevede il confronto con sei delle prime sette in classifica.

Queste le gare in programma per l'Hellas fino alla chiusura della Serie A.

VERONA-Genoa

Atalanta-VERONA

VERONA-Fiorentina

Torino-VERONA

VERONA-Milan

VERONA-Lecce

Juventus-VERONA

VERONA-Como

Inter-VERONA

VERONA-Roma

 

