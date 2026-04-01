Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Fiorentina, match valido per la 31a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma sabato 4 aprile alle ore 18, allo stadio 'Bentegodi'.
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Verona-Fiorentina, al Bentegodi arbitra Guida
Il direttore di gara di Torre Annunziata designato per la partita di sabato
Arbitro: Marco Guida (Sez. AIA di Torre Annunziata)
Assistenti: Filippo Meli (Sez. AIA di Parma), Matteo Passeri (Sez. AIA di Gubbio)
IV uomo: Kevin Bonacina (Sez. AIA di Bergamo)
VAR: Francesco Meraviglia (Sez. AIA di Prato)
AVAR: Marco Di Bello (Sez. AIA di Brindisi)
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