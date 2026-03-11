Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Genoa, match valido per la 29a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 15 marzo alle ore 12.30, allo stadio 'Bentegodi'.
Verona-Genoa, al Bentegodi arbitra Marchetti
Il direttore di gara di Ostia Lido designato per la partita di domenica
Arbitro: Matteo Marchetti (Sez. AIA di Ostia Lido)
Assistenti: Marco Scatragli (Sez. AIA di Arezzo), Paolo Laudato (Sez. AIA di Taranto)
IV uomo: Federico Dionisi (Sez. AIA di L'Aquila)
VAR: Valerio Marini (Sez. AIA di Roma 1)
AVAR: Francesco Meraviglia (Sez. AIA di Prato)
